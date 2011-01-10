Карпачева сможет выступить в Раде не раньше среды

Верховная Рада Украины сможет заслушать уполномоченного по правам человека Нину Карпачеву не раньше среды. Об этом во время заседания согласительного совета сообщил спикер парламента Владимир Литвин, пишет «РБК-Украина».

«Если Верховная Рада примет соответствующее решение, то есть проголосует за проект постановления о заслушании уполномоченного по правам человека, то уже в среду парламент сможет заслушать эту информацию... это если идти строго в соответствии с регламентом», - заявил Литвин.

Он отметил, что ситуация с заслушанием Генпрокурора «до конца не определена... сегодня я обращусь в Ггенпрокуратуру с целью получить письменную информацию».

Напомним, фракция «БЮТ-Батькивщина» требует 11 января заслушать специальный доклад уполномоченного ВР по правам человека и руководство Генпрокуратуры относительно задержания представителей оппозиции.