Украинских военных освободили от люстрации - Порошенко подписал закон

Украинские военнослужащие освобождены от прохождения любых проверок в рамках закона об очищении власти.

Соответствующий закон подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Действие этого закона распространяется на лиц "высшего офицерского состава, которые находятся (или находились) на должностях в МВД, СБУ, Минобороны, ВСУ и других военных формированиях, если это обусловлено необходимостью обеспечения обороноспособности государства, при условии, что будет подано соответствующее ходатайство".

Ходатайство на имя главы государства имеют право подать главы МВД, Минобороны и СБУ, а также руководители военных формирований.

Законопроект был одобрен Верховной Радой 27 января.

Напомним, ранее Порошенко вернул на службу в Генштаб опытного генерала Воробьева, уволенного в ходе люстрации