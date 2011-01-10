«Регионы» не видят смысла в приглашении Генпрокурора в Раду

Заслушивать в Верховной Раде информацию Генерального прокурора Украины относительно арестов оппозиционеров не имеет никакого смысла. Об этом на брифинге заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, пишет УНИАН.

Ефремов напомнил, что аналогичный вопрос был заслушан еще до Нового года.

«Я не думаю, что что-то кардинально изменилось за последнее время в этих вопросах, и не думаю, что работник прокуратуры даст какую-то дополнительную информацию. Поэтому, как мне кажется, это вопрос неперспективный», - сказал «регионал».

При этом он добавил, что фракция Партии регионов не будет против, если все же этот вопрос будет рассмотрен.

Напомним, фракция «БЮТ-Батькивщина» потребовала 11 января заслушать специальный доклад уполномоченного ВР по правам человека и руководство Генпрокуратуры относительно арестов оппозиционеров.