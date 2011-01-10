Литвин не считает драку в раде 16 декабря «побоищем»

Документы относительно драки в Верховной Раде 16 декабря еще не поступали в парламент.

Об этом заявил председатель Рады Владимир Литвин, отвечая на вопрос относительно реакции парламента на «побоище» в сессионном зале, передает Украинская правда.

«На сегодняшний день нет никаких документов, будь то из медицинских учреждений, будь то из правоохранительных органов относительно событий 16 декабря», - сказал спикер.

«Но я думаю, что если вы пересмотрели видеоряд, говорить о побоище не следует - хотя стычка была чрезвычайно жесткой», - добавил Литвин.

Он также отметил, что когда несколько депутатов находились в больнице, он «начинал свой рабочий день с разговора с главным врачом «Феофании».

«Я думаю, что, как и каждому человеку - и вам, и мне - небезразличен вопрос здоровья депутатов», - подчеркнул Литвин.