Литвин не считает драку в раде 16 декабря «побоищем»

Документы относительно драки в Верховной Раде 16 декабря еще не поступали в парламент.
Об этом заявил председатель Рады Владимир Литвин, отвечая на вопрос относительно реакции парламента на «побоище» в сессионном зале, передает Украинская правда.
«На сегодняшний день нет никаких документов, будь то из медицинских учреждений, будь то из правоохранительных органов относительно событий 16 декабря», - сказал спикер.
«Но я думаю, что если вы пересмотрели видеоряд, говорить о побоище не следует - хотя стычка была чрезвычайно жесткой», - добавил Литвин.
Он также отметил, что когда несколько депутатов находились в больнице, он «начинал свой рабочий день с разговора с главным врачом «Феофании».
«Я думаю, что, как и каждому человеку - и вам, и мне - небезразличен вопрос здоровья депутатов», - подчеркнул Литвин.