Оппозиция ждет увольнения депутатов-совместителей на этой неделе

Оппозиция будет настаивать, чтобы Верховная Рада на этой неделе лишила полномочий депутатов-совместителей.

Об этом заявил вице-спикер Николай Томенко на сегодняшнем брифинге, передает Украинская правда.

Он напомнил, что главу «Укрспецэкспорта» Юрия Соломатина, который принимал участие в драке 16 декабря, не только не уволили с должности, а еще и повысили.

«Таких достаточно много собралось, и мы будем убеждать, чтобы совместительство стояло (в повестке дня - ред.) тоже на этой неделе», - сказал Томенко.