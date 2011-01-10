Завтра «бютовцы» решат, будут ли они ходить на заседания ВР

Завтра, 11 января, фракция «БЮТ-Батькивщина» примет решение относительно дальнейшей работы в сессионном зале. Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Украины Николай Томенко, отметив, что все будет зависеть от решения парламента относительно отчета Генеральной прокуратуры Украины, пишет «РБК «Украина»

«Мы остаемся на своей позиции, и будем настаивать на рассмотрении завтра первым вопросом проектов постановлений относительно заслушивания Генпрокуратуры и уполномоченного по правам человека, и после этого, в зависимости, будет ли проголосован этот вопрос, мы будем определяться, нужно ли нам дальше присутствовать в зале», - сказал Томенко.

Он также сообщил, что в среду, учитывая формирование повестки дня оппозицией, фракция БЮТ примет участие в заседании парламента.

Напомним, фракция «БЮТ-Батькивщина» потребовала 11 января заслушать специальный доклад уполномоченного ВР по правам человека и руководство Генпрокуратуры относительно арестов оппозиционеров.