В Минобороны считают: депутаты не могут быть комбатами

Народные депутаты Украины не могут командовать военными подразделениями, заявил глава Минобороны Степан Полторак.

Об этом передает "Украинская правда".

"По законодательству мы не имеем права держать командира батальона и народного депутата, который совмещает должность. Здесь мнение однозначное. Такого не должно быть", - заявил министр.

Вместе с тем народные депутаты заявляют, что не против, чтобы некоторые их коллеги выполняли обязанности комбатов, но на общественных началах.

Так, на вопрос о правомерности сочетания отдельными нардепами депутатских полномочий с обязанностями командиров военных батальонов, нардеп от БПП, секретарь Комитета по вопросам регламента Дмитрий Лубинец заявил: "В законе такого нет, чтобы было четко прописано, что депутат может совмещать обязанности комбата, но это и не запрещается".

Вместе с тем нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук отметил, что командиры батальонов, которые прошли в парламент, не должны полностью отказываться от осуществления своих предыдущих обязанностей, но делать это должны уже исключительно на общественных началах.

Как отметил нардеп от "Самопомочі" Павел Кишкар, народные депутаты регулярно ездить на восток, в зону АТО, чтобы непосредственно получать информацию о реальной ситуации, потребностях людей и подъема боевого духа.

Напомним, ранее комбат "Азова" заявил о ситуации на Донбассе: нужно отбиваться, а не вести переговоры.