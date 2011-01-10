Томенко спросит у ГПУ, кто поручил поменять Гимн в новогоднюю ночь (ВИДЕО)

Вице-спикер Николай Томенко обратится в Генпрокуратуру с требованием дать оценку надругательству над Гимном Украины на нескольких телеканалах.

Об этом он заявил на сегодняшнем брифинге, передает Украинская правда.

Томенко заявил, что из новогодней трансляции Гимна Украины на нескольких каналах исчезли строки «згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

«Кроме шуток, хочу сказать - надругательство над государственными символами Украины - и в частности над Гимном - наказывается сроком до трех лет заключения», - сказал политик.

«Я хочу у прокуратуры узнать, кто дал поручение поменять официальный текст Гимна, который предусмотрен Конституцией Украины, где это черным по белому написано», - добавил Томенко.

«Я не знаю, может, надо новый Гимн, и, может, по мнению Генпрокуратуры,«Мурка» может претендовать на Гимн Украины», - отметил Томенко.