Губернатор Одесчины признался, что плохо работал в прошлом году

Губернатор Одесской области Эдуард Матвийчук признался, что в 2010 году не смог выполнить ряд поставленных перед ним задач. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания Одесской облгосадминистрации, пишет «Новый Регион».

По словам Матвийчука, в 2010 году Одесской облгосадминистрации не удалось реализовать много поставленных задач.

«Давайте признаемся, что нам не удалось поднять среднюю заработную плату выше уровня средней заработной плате по Украине, также мы не смогли значительно повысить приток денег от арендной платы за землю», – отметил он.

«Но в этом году мы должны достичь всех поставленных целей», – заявил губернатор.