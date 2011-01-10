В Риме подростки избили известного итальянского политика

Известный итальянский политик, журналист и блогер Марио Адинолфи был избит в Риме в ночь с субботы на воскресенье группой подростков.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.
Сам Адинолфи на своей страничке в Facebook рассказал, что на улице на него напали восемь человек, среди которых, по его мнению, «не было ни одного совершеннолетнего».
Подростки набросились на 40-летнего мужчину с кулаками, выкрикивая: «Бей толстяка!».
Как сообщается, один из них нанес ему несколько ударов в лицо мотоциклетным шлемом.