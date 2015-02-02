У Порошенко ответили Захарченко: Кучма официальный представитель Украины

Леонид Кучма является официальным представителем Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, свидетельствует распоряжение Президента Петра Порошенко, опубликованное в СМИ.

Соответствующий документ обнародовала "Украинская правда".

"Уполномочить президента Украины 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях с участием Украины, Специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и представителя РФ - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине М. Ю. Зурабова", - говорится в распоряжении.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь ДНР выдвинул ультиматум: не хочет видеть Кучму на консультациях по Донбассу.

Ранее сообщалось, что представители боевиков сорвали консультации по Донбассу: выдвинули ультиматум.