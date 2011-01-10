По делу Лозинского завершили читать обвинительное заключение

Сегодня во время очередного заседания в Днепровском районном суде Киева завершено объявление обвинительного заключения по уголовному делу бывшего народного депутата Виктора Лозинского.

Как передает УНИАН, объявление резулятивной части обвинительного заключения прокурором заняло 1,5 часа, после чего участники судебного процесса определились с дальнейшей процедурой хода судебного следствия.

В частности, планируется допросить обвиняемых Лозинского, экс-прокурора Голованевского района Кировоградской области Евгения Горбенко, экс-начальника отдела милиции Голованевского района Михаила Ковальского, экс-егеря Василия Перепелицу, потом пострадавших, свидетелей, экспертов, исследовать материалы дела и перейти перед принятием решения по делу к судебным дебатам.

По окончании объявления обвинительного заключения председательствующая по делу судья Нели Ластовка спросила подсудимых, признают ли они свою вину. На это, в частности, Лозинский ответил, что не признает в полном объеме, но готов давать показы по всем вопросам, которые будут возникать во время судебного заседания и которые будут интересовать суд.

В свою очередь Горбенко заметил, что виновным себя также не признает, а показания будет давать частично. Такой же ответ дал и Перепелица, отметив что готов давать показания.

В то же время, Ковальский сказал, что признает себя виновным в полном объеме предъявленных ему обвинений и готов давать показания.

Следует отметить, что Горбенко на сегодняшнем заседании находился не на отдельной скамье в зале, как было ранее, а заключен в «клетку» вместе с Лозинским и Перепелицей.

Во время перерыва на уточняющий вопрос, который был адресован прокурору, кто, когда и на каких основаниях изменил Горбенко меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу, представитель прокуратуры заметил, что это решает следователь, но больше никаких деталей по этому поводу он сообщить не смог.

В то же время адвокат Лозинского Виктор Грицюк заметил, что, насколько ему известно, Горбенко была изменена мера пресечения в канун нового года. В свою очередь в пресс-службе Генеральной прокуратуры пообещали в ближайшее время выяснить и предоставить информацию относительно избрания Горбенко другой меры пресечения.

Напомним, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ Лозинским, районным прокурором Горбенко и начальником райотдела милиции Михаилом Ковальским погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, осуществленное в способ, носящим характер особой муки, или осуществлено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполнено по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила Лозинского депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку в суд.

30 июля 2009 г. Лозинский был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал Лозинскому меру пресечения в виде ареста.

14 декабря Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела