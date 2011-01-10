Чат в «Главреде» с Олесем Донием

12 января, в 16.30, на сайте «Главред» состоится чат с президентом общественной организации «Центр исследования политических ценностей», председателем подкомитета по вопросам гуманитарного образования, науки и информатизации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, народным депутатом Украины Олесем Донием strong> p> Уважаемые читатели, пообщаться с народным депутатом, обсудить интересующие вас политические и культурные проблемы, а также задать свои вопросы вы можете здесь http:/ / chat.glavred.info / . Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата p>