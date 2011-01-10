Глава Львовской области спросит мнение общественности о подчиненных

Председатель Львовской облгосадминистрации Михаил Цымбалюк по «горячей линии» будет советоваться с общественностью относительно своей команды.

Как сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, с 10 января по инициативе Цымбалюка на «горячую линию» облгосадминистрации жители области могут сообщать, кого из специалистов они хотели бы видеть в команде губернатора.

«Я приглашаю к такой важной дискуссии, когда каждый желающий имеет возможность позвонить по телефону и назвать, кого из специалистов стоит привлечь к работе в облгосадминистрации как на уровне заместителей председателя, так и на уровне начальников управлений или отделов. Я думаю, что будет интересно проанализировать, кого общественность Львовщины и интеллигенция видит в той или иной должности в областной государственной администрации», - отметил в комментарии журналистам председатель Львовской ОГА.