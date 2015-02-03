Джемилев об установке памятника Сталину в Крыму: дух там такой - фашистский

В Крыму 4-5 февраля к 70-летию Ялтинской конференции в Ливадийском дворце собираются открыть памятник Большой тройке - Сталину, Рузвельту и Черчиллю.

Против установки такого памятника высказывается один из лидеров крымскотатарского народа, нардеп БПП Мустафа Джемилев, пишет Новое время.

Отвечая на вопрос, стоит ли за установкой памятника Сталину сознательное желание новой крымской власти радикализовать обстановку на полуострове, Джамилев заявил: "Дух там такой - фашистский, сталинский", - говорит он о тех, кто лоббирует установку памятника Сталину.

На вопрос о том, стоит ли это считать специальным провоцированием крымских татарах к неким действиям, Джемилев отвечает очень осторожно. Ответственность за подобные действия он возлагает на шовинистические политические группы.

"Там многое делается для того, чтобы спровоцировать, и это одно из таких действий, - говорит он. - Но я не думаю, что это специально. Это желание русских шовинистов, которое постоянно присутствует – установить памятники Сталину, Екатерине".

Комментируя самые последние скандальные события в Крыму, связанные с преследованием крымскотатарского народа, – в частности арест одного из лидеров Меджлиса, заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза, Джемилев отметил, что давление на крымских татар на Крымском полуострове будет только усиливаться, а аресты, не исключает он, – будут продолжаться.