Эксперт о мобилизации боевиков: может быть только принудительная, это - пропаганда

Заявление боевиков о грядущей мобилизации, является пропагандистским ходом, который должен был служить ответом на ту мобилизацию, которую проводит Киев.

Об этом директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"Реально нынешняя "власть" ДНР и ЛНР не имеет практических механизмов, чтобы проводить мобилизацию в том виде, в каком это делает государство. Даже с точки зрения имеющихся в наличии инструментов, механизмов, способов и т.д.", считает он.

Эксперт также считает нереальной заявленную боевиками цифру в 100 тыс. человек под мобилизацию.

"Кроме того, если Украина должна мобилизовать 200 тысяч человек за определенный период, то все-таки для ДНР и ЛНР 100 тысяч человек – это колоссальная цифра, которую невозможно достичь. Просто по определению на той территории невозможно набрать столько людей. Тем не менее, эта цифра прозвучала из уст представителя ДНР, хотя чуть позже сократилась до 30 тысяч. Хотя я сомневаюсь, что им бы удалось собрать и 30 тысяч человек", подчеркнул Рудяков.

Он считает, что подобные громкие заявления главарями боевиков озвучиваются для пропаганды.

"Скорее всего, это пропаганда, которая вряд ли будет иметь какие-то последствия для населения. Это угроза для той части населения, которая не хочет воевать на стороне боевиков, но эта мобилизация может быть принудительной, потому что на той территории могут силой заставлять вступать в местные военные формирования. Но, с другой стороны, можно на это смотреть со сдержанным оптимизмом, поскольку к практической реализации дело вряд ли дойдет", заявил эксперт.

Директор центра "Перспектива" также указал на сложные отношения между боевиками и местным населением на оккупированных территориях.

"Массовой поддержки проекты ДНР и ЛНР, а также их руководство среди местного населения не имеют. Отношения между этими образованиями и местным населением сложные. Потому применение по отношению к местному населению методов принуждения, угроз расстрелом, физическим уничтожением или пытками – для ЛНР и ДНР это шаг к самоубийству. Если бы они решились на это, они бы потеряли даже те остатки даже не поддержки, а нейтралитета со стороны местного населения. Не думаю, что эти угрозы начнут реализовывать", заметил он.

По его мнению, заявленная боевиками мобилизация является попыткой симметричного ответа на действия украинских властей.

"Вся эта игра боевиков с мобилизацией – это симметричный ответ на мобилизацию, объявленную в Украине. Потому не думаю, что это означает подготовку боевиков к эскалации конфликта и наступлению – это просто шаг в ответ. Это игра в информационном пространстве и симметричный ответ на нашу мобилизацию. Даже если бы им удалось собрать 100 тысяч или 50 тысяч человек, им бы было очень сложно проводить наступательные операции", заявил эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что под прикрытием разговоров о мобилизации Россия может завезти на Донбасс военных и наемников.

"Хотя не исключаю, что одним из объяснений разговоров о мобилизации является намерение под прикрытием этого завезти на Донбасс большее количество российских военных и наемников. Это вероятный вариант. В данном случае теоретически боевики могут нарастить свою живую силу до такого размера и таких цифр, как они говорят. Но, думаю, в последние дни наступательные операции, которые пытаются осуществлять ДНР и ЛНР, идут вразрез с официальной позицией Кремля и Москвы, которые сейчас, скорее, выступают как сдерживающий фактор и не поддерживают наступательные шаги", считает Рудяков.

Он также не исключил мобилизации Россией резервов для подготовки нового наступления.

"Если же представить, что россияне завезут на Донбасс 50 тысяч своих военнослужащих, то ясно будет, что это подготовка к масштабным наступательным операциям в направлении Мариуполя и других объектов. Но пока, мне кажется, это чисто теоретический вариант на сегодня. Хотя все может быть", резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодон привезли более 50 тел боевиков: местные уклоняются от "мобилизации".