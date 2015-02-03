Эксперт о мобилизации боевиков: может быть только принудительная, это - пропаганда

3 февраля 2015, 17:45

Игра боевиков с мобилизацией – это симметричный ответ на мобилизацию, объявленную в Украине, считает Рудяков.

Мобилизация боевиков может быть только принудительная

Заявление боевиков о грядущей мобилизации, является пропагандистским ходом, который должен был служить ответом на ту мобилизацию, которую проводит Киев.

Об этом директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"Реально нынешняя "власть" ДНР и ЛНР не имеет практических механизмов, чтобы проводить мобилизацию в том виде, в каком это делает государство. Даже с точки зрения имеющихся в наличии инструментов, механизмов, способов и т.д.", считает он.

Эксперт также считает нереальной заявленную боевиками цифру в 100 тыс. человек под мобилизацию.

"Кроме того, если Украина должна мобилизовать 200 тысяч человек за определенный период, то все-таки для ДНР и ЛНР 100 тысяч человек – это колоссальная цифра, которую невозможно достичь. Просто по определению на той территории невозможно набрать столько людей. Тем не менее, эта цифра прозвучала из уст представителя ДНР, хотя чуть позже сократилась до 30 тысяч. Хотя я сомневаюсь, что им бы удалось собрать и 30 тысяч человек", подчеркнул Рудяков.

Он считает, что подобные громкие заявления главарями боевиков озвучиваются для пропаганды.

"Скорее всего, это пропаганда, которая вряд ли будет иметь какие-то последствия для населения. Это угроза для той части населения, которая не хочет воевать на стороне боевиков, но эта мобилизация может быть принудительной, потому что на той территории могут силой заставлять вступать в местные военные формирования. Но, с другой стороны, можно на это смотреть со сдержанным оптимизмом, поскольку к практической реализации дело вряд ли дойдет", заявил эксперт.

Директор центра "Перспектива" также указал на сложные отношения между боевиками и местным населением на оккупированных территориях.

"Массовой поддержки проекты ДНР и ЛНР, а также их руководство среди местного населения не имеют. Отношения между этими образованиями и местным населением сложные. Потому применение по отношению к местному населению методов принуждения, угроз расстрелом, физическим уничтожением или пытками – для ЛНР и ДНР это шаг к самоубийству. Если бы они решились на это, они бы потеряли даже те остатки даже не поддержки, а нейтралитета со стороны местного населения. Не думаю, что эти угрозы начнут реализовывать", заметил он.

По его мнению, заявленная боевиками мобилизация является попыткой симметричного ответа на действия украинских властей.

"Вся эта игра боевиков с мобилизацией – это симметричный ответ на мобилизацию, объявленную в Украине. Потому не думаю, что это означает подготовку боевиков к эскалации конфликта и наступлению – это просто шаг в ответ. Это игра в информационном пространстве и симметричный ответ на нашу мобилизацию. Даже если бы им удалось собрать 100 тысяч или 50 тысяч человек, им бы было очень сложно проводить наступательные операции", заявил эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что под прикрытием разговоров о мобилизации Россия может завезти на Донбасс военных и наемников.

"Хотя не исключаю, что одним из объяснений разговоров о мобилизации является намерение под прикрытием этого завезти на Донбасс большее количество российских военных и наемников. Это вероятный вариант. В данном случае теоретически боевики могут нарастить свою живую силу до такого размера и таких цифр, как они говорят. Но, думаю, в последние дни наступательные операции, которые пытаются осуществлять ДНР и ЛНР, идут вразрез с официальной позицией Кремля и Москвы, которые сейчас, скорее, выступают как сдерживающий фактор и не поддерживают наступательные шаги", считает Рудяков.

Он также не исключил мобилизации Россией резервов для подготовки нового наступления.

"Если же представить, что россияне завезут на Донбасс 50 тысяч своих военнослужащих, то ясно будет, что это подготовка к масштабным наступательным операциям в направлении Мариуполя и других объектов. Но пока, мне кажется, это чисто теоретический вариант на сегодня. Хотя все может быть", резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодон привезли более 50 тел боевиков: местные уклоняются от "мобилизации".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс боевики ДНР мобилизация эксперт Рудяков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять