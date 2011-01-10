Украина и Польша договорились о консультациях по адаптации законов к ЕС

Украина и Польша на протяжении 2011-2012 гг. будут проводить серию профессиональных мероприятий с целью обмена опытом относительно приведения национальной правовой системы к стандартам европейского права.

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве между Министерствами юстиции Украины и Польши был подписан в ходе официального визита министра юстиции Украины Александра Лавриновича в Польшу, сообщили УНИАН в Минюсте.

Так, предусматривается обмен опытом относительно системы подготовки и профессионального совершенствования персонала криминально-исполнительной службы, а также системы исправления и ресоциализации осужденных лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Планируются учебные визиты и стажировки в заведения, которые занимаются подготовкой кадров для органов и учреждений судебной системы.

Стороны договорились о стажировке и семинарах для специалистов с целью ознакомления с пенитенциарной системой, а также системой исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Меморандум предусматривает поддержку учебных визитов, касающихся организации нотариальной деятельности, порядка подготовки и допуска к профессии нотариуса, деятельности органов профессионального самоуправления нотариусов и их компетенции.

Планируется обмен опытом относительно усовершенствования законодательства по вопросам регистрации неприбыльных организаций. Достигнуты договоренности об учебных визитах и встречах специалистов с целью обмена опытом в сфере государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их отягощений и т. п.

По итогам реализации Меморандума сотрудничества на 2011-2012 гг. стороны договорились о продлении такого сотрудничества и на последующие периоды, отметили в Министерстве юстиции Украины.