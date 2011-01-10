Записей падения польского самолета нет из-за «испорченной кассеты»

Российская власть объясняет отсутствие записей радаров Смоленского аэродрома, которые фиксировали момент посадки польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года, «испорченной кассетой».

Об этом сказал представитель Польши в Межгосударственной авиационной комиссии Эдмунт Клих на телеканале Polsat, передает УНИАН.

«Объяснение россиян таково, что кассета заела, и нет ни одной записи», - сказал он.

Клих отметил, что польская сторона не уверена в том, что россияне говорят правду по этому делу.

«Мы имеем определенные сомнения, что россияне говорят правду относительно того, имеют записи или нет, потому что диспетчеры в своих свидетельствах говорили, что регистраторы были исправными перед полетом», - отметил он.

На прошлой неделе польский телеканал TVN24 со ссылкой на собственные источники информировал о том, что в России якобы исчезли записи с радаров Смоленского аэродрома, которые фиксировали момент посадки самолета Президента Польши Леха Качинского 10 апреля.

Клих, представляющий Польшу в МАК, который ведет расследование причин Смоленской катастрофы, подтвердил, что поляки - несмотря на неоднократные просьбы - не получили от россиян этих записей.

В декабре глава польского правительства Дональд Туск назвал «неприемлемым» подготовленный МАК рапорт причин Смоленской катастрофы, а польская комиссия направила почти 150 страниц замечаний к 210-страничному документу россиян.