Янукович надеется запустить украинскую ракету из Бразилии

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что в 2012 году успешно состоится первый запуск украинской ракеты «Циклон-4» с бразильского космодрома Алкантара.

Об этом Янукович заявил во время телефонного разговора с Президентом Бразилии Дилмой Вана Руссефф, сообщили в пресс-службе Президента.

Также Янукович поздравил Руссефф с избранием на должность Президента Бразилии и пожелал ей успехов в ответственной государственной деятельности.

Глава Украинского государства выразил надежду, что отношения между Украиной и Бразилией, которые за последние годы приобрели уровень стратегического партнерства, будут развиваться и в дальнейшем, в том числе благодаря реализации конкретных проектов в разных сферах.

«Мы придаем особое значение совместному проекту в космической отрасли «Циклон-4 – Алкантара», который в настоящее время активно воплощается в жизнь», - отметил Янукович.

«Очень важно, чтобы мы вдвоем присутствовали во время этого запуска», - сказала в свою очередь Президент Бразилии.

Главы государств также обсудили ход подготовки мероприятий по празднованию 120-й годовщины эмиграции украинцев в Бразилию. «Мы очень довольны, что в Бразилии проживает многочисленная украинская община, - подчеркнула Руссефф, заверив, что бразильская власть предоставит необходимое содействие в организации празднования на должном уровни.

Также Янукович выразил поддержку бразильскому народу в деле борьбы с наводнением.