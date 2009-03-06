Донбасс на пороге бунта?

Эти слова 27-летней Анны - менеджера одного из торговых центров Донецка для шахтерского края уже давно стали типичной реакцией на экономический кризис, подмявший под себя Украину. Сегодня свыше половины дончан готовы принять участие в различных акциях протеста, начиная от гневных петиций властям и заканчивая вооруженными столкновениями. По словам экспертов, это самый высокий показатель в Украине, и в будущем он обещает только расти.



Здравствуй, оружие?



В целом, если судить по данным исследования, проведенного в середине февраля компанией "Донецкий информационно-аналитический центр" (ДИАЦ), идти с оружием во властные кабинеты пока готовы лишь 2,9% донбассовцев. Однако, как прогнозируют эксперты, если положение дел не исправится, этот процент уже совсем скоро может существенно увеличиться.

"Брать в руки оружие я не хочу, это как-то дико, мне кажется. Но вот принять участие в акции протеста - вроде акции "Достали" я бы очень хотел. И пойду, если узнаю, что кто-то такое проводит", - говорит 35-летний Александр, сталевар из Мариуполя. Его мнение разделяет еще 41,4% жителей области - ровно столько граждан, согласно данным ДИАЦ, готовы участвовать в социальных акциях протеста. Еще 32% считают необходимым подписаться под петициями, воззваниями и требованиями к власти, а 14,2% намерены в случае чего бастовать. И это при том, что еще осенью протестные настроения в регионе были на уровне 3%.

В итоге сегодня Донбасс буквально наводнили различные социальные акции протеста, которые по массовости порой не уступают прежним масштабным политическим митингам. На первом месте по численности - протесты автомобилистов, которые периодически выезжают на автопробеги и, наматывая круги по городам региона, скандируют лозунги вроде: "Нет грабительскому транспортному сбору!!!", "Автовладелец - не корова, хватит его доить" или же ставшее уже традиционным "Достали".

Вторую волну протестов представляют бизнесмены. В конце февраля около сотни предпринимателей в Донецке провели акцию протеста против политики Национального банка Украины. Участники акции пришли к зданию Донецкого областного управления Нацбанка с плакатами и лозунгами: "Даешь кредитные каникулы!", "Не смейте забирать наше жилье!", "Кредитомор-2009", "Даешь курс 5,05!", "НБУ, снизь процентную ставку!". Однако пообщаться с представителями Нацбанка бизнесменам пока так и не удалось.

Свою лепту в протестное дело внесли даже инвалиды. В Краматорске на днях собралась общественная организация людей с ограниченными возможностями, которые выступили против замораживания счетов лечебниц и здравниц, где проходили лечения граждане этой категории. "Мы везде сталкиваемся с непониманием. Придется ехать в Киев. На сегодняшний день ехать собираются 80 инвалидов. Нужно будет только запастись спальными мешками, едой, памперсами для инвалидов и палаточными обогревателями. Возможно, это подействует, и счета разморозят. Чтобы нас заметили, мы устроимся на улице Шевченко, нас там лучше всего видно будет", - делится планами председатель организации Надежда Поламарчук.

В конце концов, не обошлось и без политики. В Дзержинске и Харцызске Донецкой области прошли сходы граждан, организатором которых выступила Прогрессивная социалистическая партия Украины. По ее инициативе граждане подписались за начало процедуры импичмента Президента, ликвидацию поста главы государства и переход к народовластию, а также постановили, что премьер-министра Юлию Тимошенко, главу Нацбанка Владимира Стельмаха и главу Совета НБУ Петра Порошенко следует привлечь к уголовной ответственности. Тогда же было высказано пожелание отправить в отставку и министра иностранных дел Владимира Огрызко, которое на днях сбылось.

Параллельно с "прогрессивными социалистами" протестовали и коммунисты, которые собирали Виктору Ющенко деньги на билет до Америки и тоже жаловались на кризис.



Экономное недоверие



"Да, протестные настроения в регионе есть. Подтверждение тому - 27 февраля ЦК профсоюза угольщиков, пленум которого состоялся в Донецке, принял решение о том, что с 25 марта будут организованы протестные мероприятия как на региональном уровне, так и на центральном. И эти настроения только усиливаются", - комментирует "Главреду" ситуацию губернатор Донецкой области Владимир Логвиненко.

К слову, угольщики Донбасса сегодня представляют самую мощную потенциально протестную волну. На 25 марта они запланировали всеукраинскую общеотраслевую акцию протеста, которая будет проходить в Киеве, в регионах Украины и на предприятиях. По мнению горняков, в угольной промышленности сложилась критическая социально-экономическая ситуация, которая является следствием безответственных и непрофессиональных действий органов власти. И если до 10 апреля Кабмин не попытается исправить хотя бы часть своих ошибок, угольщики обещают еще более масштабные акции - вплоть до забастовок сродни тем, что были в 90-х годах.

По мнению учредителя компании ДИАЦ Евгения Копатько, такие настроения дончан совершенно не удивительны - граждане испытывают стресс от политической нестабильности, от экономических проблем, что порождает растерянность, а затем и возмущение.

Считается, что именно Донбасс сильнее других регионов ощутил на себе дыхание экономического кризиса, не только нанесшего удар по промышленности, лишив некоторые предприятия возможности работать даже вполовину мощностей, но и существенно снизившего качество жизни граждан. Количество пострадавших от кризиса в Донецкой области растет как на дрожжах: еще в декабре 2008 года об этом говорили 62% дончан, а сегодня уже 84%. Также 75,5% жителей области заявляют о том, что не удовлетворены своей жизнью, а 92% признались, что им приходиться очень сильно экономить на самых разных вещах.

Так, по данным Копатько, прежде всего дончане экономят на продуктах питания, одежде и обуви - 65,4% опрошенных высказались именно за эти пункты. Еще 39,2% экономят "на здоровье", отказывая себе в лечении и покупке медикаментов, а треть респондентов призналась, что урезает расходы на отдых и отпуск. Помимо этого, 14,5%, чтобы сэкономить, не платят за коммунальные услуги, 13,7% экономят на расходах на транспорт, а 12% - ограничили затраты на телефонную связь. Более того, 9,8% опрошенных пришлось отказаться от крупных покупок (недвижимость или автомобиль), а 3,4% приходится экономить на образовании.

Такое положение дел, по мнению экспертов, влечет за собой главное следствие - резкое падение доверия украинцев к власти. И снова-таки, "донецкий" показатель недоверия - выше всех в Украине. "У нас за все годы социологических наблюдений не было таким низким доверие к институтам власти - президентскому, в частности, к премьеру и Верховной Раде… И пока выхода мы из этого не видим", - говорит глава ДИАЦ.



Вся власть - советам



Единственным, что может спасти Украину от масштабного всплеска протестов и столкновений - это удержание власти на местах, считают социологи. Как свидетельствуют результаты исследования того же ДИАЦ, сегодня у многих мэров рейтинги очень высоки: особенно здесь "отличились" градоначальники Донецка и Винницы. "В большинстве областных центров доверие к местной власти существенно выше, чем к власти центральной. И возможно, в условиях кризиса эта сила может играть определенную роль", - отмечает Евгений Копатько. По его словам, именно местные власти в будущем могут решать на местах проблемы, порожденные кризисом. "Это хозяйственная жизнь - это газ, это отопление, это канализация, это коммуналка, это социальная жизнь города. Если ухудшаться ситуация будет, мэры, которые имеют уважение и серьезную поддержку горожан, будут принимать самостоятельные решения. Здесь мы уходим вообще от политического подтекста", - добавил он.

Впрочем, как показывает практика, дело не только в способности местных властей разрешить ряд социальных проблем, дело еще и в том, что местные власти целиком поддерживают граждан в их протестах и оправдывают эти настроения. Например, в Донбассе местные власти протестуют параллельно с жителями области - пока дончане на митингах кричат "Достали!", в местных советах выражают недовольство по-своему. Так, на последней сессии Донецкого облсовета депутаты приняли обращение, в котором потребовали от Президента Украины и правительства уйти в отставку, если они не в состоянии "выполнять свои конституционные обязанности". Депутаты выразили обеспокоенность критической ситуацией в стране и области, пожаловались на "газовые игры Ющенко-Тимошенко" и рассказали, как тяжело приходится Донбассу, понесшему самые серьезные экономические потери.

"Если говорить о протестных настроениях, то надо основу их увидеть. А их основа - это понижение жизненного уровня. И если человек видит, что он стал жить хуже, конечно, он не скажет: "Я пойду кому-то морду бить", но он готов выразить вместе со всей громадой то, что ему живется плохо. Я поддерживаю людей в том, что государство и правительство привело к тому, что народ стал жить хуже. И я вместе с людьми: готов их поддерживать в протестных мероприятиях, потому что нас не слышат, и слуги народа с народом не общаются", - заявил "Главреду" председатель Донецкого облсовета Анатолий Близнюк. Впрочем, при этом он уверен, что все эти протесты останутся строго в легитимном русле и не выйдут за рамки закона: "Если кому-то из этого хочется выстраивать схему, что 40% возьмут вилы и будут друг друга колоть, это, извините, глупо и неправильно", - считает Близнюк.

А вот социологи настроены не так оптимистично: по их мнению, недовольство граждан может стать так велико, что с легкостью перерастет стихийные митинги и выльется в более опасные формы протеста. "Пока каких-то нелегитимных действий мы не наблюдаем, но если месяц-два эта ситуация продлится, то сложно сказать, сможет ли тема забастовок, акций протеста удержаться в легитимном русле", - говорит Евгений Копатько.

Главный аргумент, подтверждающий эти опасения - недавние события в Херсоне, когда рабочие ООО "Херсонский машиностроительный завод" захватили облгосадминистрацию. По мнению экспертов, этот захват уже граничил с серьезным столкновением, и в будущем подобные явления могут стать характерными для всей Украины. В Донбассе, к слову, учитывая херсонский опыт, 3% граждан уже готовы штурмовать властные коридоры и блокировать пути сообщения, и если ситуация в ближайшем будущем не изменится, эта готовность может перерасти в реальные действия, последствия которых могут стать непредсказуемыми.