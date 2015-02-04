Тимошенко хотела "уничтожить руководство страны" еще в 2004 году - Азаров

Беглый экс-премьер-министр Николай Азаров заявил, что "группа Тимошенко-Турчинова" хотела реализовать "румынский сценарий" в Украине еще в 2004 году.

Об этом он заявил в первом после годового молчания интервью MigNews, пишет Украинская правда.

"В 2004 году тем, кто рвался к власти, а это группа Тимошенко-Турчинова, не удалось пролить кровь, они очень хотели провести события по "румынскому сценарию", чтобы полностью уничтожить руководство страны", - заявил Азаров.

По его словам, тогда Тимошенко-Турчинову это не удалось, потому что провели "третий тур" выборов, а вот в конце 2013-го "мы увидели то же самое".

Ранее Азаров заявил, что на него было совершено покушение и поэтому он покинул Украину в феврале 2014 года.

Видео: NewsOne Україна; фото: kp.ru