Испания не приняла перемирие баскской группировки

Правительство Испании не признало объявленное баскской сепаратистской группировкой ЭТА постоянное перемирие.

Вице-премьер Испании Альфредо Перес Рубалькаба сообщил журналистам, что заявление группировки не вполне соответствует ожиданиям испанского правительства, которое призывает сепаратистов полностью отказаться от сопротивления и сложить оружие, передает «Зеркало недели».

Напомним, ранее баскская сепаратистская группировка ЭТА объявила о постоянном перемирии.

Группировка ЭТА была основана в 1959 году и с тех пор вела вооруженную борьбу за независимость семи областей на севере Испании и юго-западе Франции, которые баскские сепаратисты считают своими.

В общей сложности в результате многолетней кампании ЭТА за независимость Страны Басков на севере Испании погибли более 820 человек.