Путин реализует планы по Украине, если в стране не будет борьбы с коррупцией - Саакашвили

Если сейчас не будет подвижек в борьбе с коррупцией, самые худшие замыслы президента РФ Владимира Путьина по отношению к Украине будут реализованы

Такое мнение высказал бывший президент Грузии Михаилу Саакашвили в интервью 5 каналу, пишет Украинская правда.

Экс-президенту пока не предлагали возглавить Антикоррупционное бюро.

По его словам, официальных документов на должность не подавал, однако отметил, что политические консультации на этот счет ведутся уже несколько недель.

"Я и моя команда достаточно квалифицированы, чтобы этим заняться. Мы готовы за это дело взяться. Если сейчас не будет подвижек в борьбе с коррупцией, самые худшие замыслы Путина по отношению к Украине будут реализованы", - считает бывший президент Грузии.

Напомним Верховная Рада одобрила Антикоррупционную стратегию.

Ранее депутаты в первом чтении поддержали законопроект, предусматривающий создание единого органа по борьбе с коррупцией.

видео: 5 канал