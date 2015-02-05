Путин реализует планы по Украине, если в стране не будет борьбы с коррупцией - Саакашвили

Экс-президенту пока не предлагали возглавить Антикоррупционное бюро.
Если сейчас не будет подвижек в борьбе с коррупцией, самые худшие замыслы президента РФ Владимира Путьина по отношению к Украине будут реализованы
Такое мнение высказал бывший президент Грузии Михаилу Саакашвили в интервью 5 каналу, пишет Украинская правда.
Экс-президенту пока не предлагали возглавить Антикоррупционное бюро.
По его словам, официальных документов на должность не подавал, однако отметил, что политические консультации на этот счет ведутся уже несколько недель.
"Я и моя команда достаточно квалифицированы, чтобы этим заняться. Мы готовы за это дело взяться. Если сейчас не будет подвижек в борьбе с коррупцией, самые худшие замыслы Путина по отношению к Украине будут реализованы", - считает бывший президент Грузии.
Напомним Верховная Рада одобрила Антикоррупционную стратегию.
Ранее депутаты в первом чтении поддержали законопроект, предусматривающий создание единого органа по борьбе с коррупцией.
видео: 5 канал