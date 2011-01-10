Счетная палата: Миллионы на улучшение границы с Россией потрачены зря

Пункты пропуска на границах Украины с Россией не отвечают современным требованиям.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты, распространенном «Украинской правдой».

«Из 40 пунктов пропуска через государственную границу с Российской Федерацией, расположенных на территории Харьковской и Сумской областей, на данное время нет ни одного, который отвечал бы современным требованиям по оснащению средствами пограничного и таможенного контроля», - говорится в отчете.

«Израсходованы миллионы гривен, однако ожидаемых изменений и до сих пор нет», - указали в ведомстве.

Территориальные органы таможенной и пограничной службы получили в указанный период на реконструкцию помещений, приобретение современных средств контроля и т.п. 48 млн. грн. из госбюджета, свыше 30 млн. грн. – от международных организаций.

Еще свыше 47 млн. грн. на указанные цели были использованы Укрзализныцей и Укравтодором, однако расходование этих сумм не оказывало содействие существенному улучшению состояния пропускных пунктов, а следовательно, и способности обеспечивать законный и оперативный переход через государственную границу, говорится в отчете.