Папа Римский призвал защищать христиан от дискриминации

Папа Римский Бенедикт XVI призвал мировых лидеров к большим усилиям по защите христиан от дискриминации и насилия.

Об этом понтифик заявил на встрече с аккредитованными при Ватикане послами, комментируя недавние нападения на христиан в Египте, Ираке и Нигерии. По словам Бенедикта XVI, правительства должны принять эффективные меры с тем, чтобы оградить религиозные меньшинства в этих и других странах от новых угроз, передает Зеркало недели.

Папа Римский также призвал власти Пакистана пересмотреть закон об оскорблении ислама, который, как считает глава Католической церкви, используется порой для устрашения немусульман.