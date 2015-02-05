Порошенко рассказал, когда объявит военное положение и о помощи Путина

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью El Pais для специального приложения "Европа", в котором опубликованы материалы, подготовленные журналистами из разных стран Европы, от Польши до Великобритании.

В беседе с журналистами глава украинского государства отметил, что объявит военное положение по всей стране, если конфликт на Донбассе продолжится, а мир в восточной Украине зависит только от России, пишет Inopressa.

"Если нарастание конфликта продолжится, я готов объявить военное положение во всей стране, и Рада это поддержит. Пока я этого не делаю, так как это предполагало бы ограничения демократии и свобод, а также стало бы угрозой для развития экономики", - ответил он.

По словам главы украинского государства, Украина не может отказаться от Минских соглашений.

"У нас нет возможности от него отказаться", - ответил Порошенко и перечислил основные положения Минских договоренностей.

"После того как я предпринял усилия для возобновления работы контактной группы, они [повстанцы], думаю, получили соответствующий приказ, потому что, выставив Украине ультиматум, сегодня они выражают готовность к прекращению огня, хотя стремятся остаться у определенной линии (она отличается от линии соприкосновения, обговоренной в сентябре).

Минский меморандум - исчерпывающий документ, признанный всеми, в том числе Россией. Так что нужно прекратить грязную игру и посмотреть, когда и каким образом мы осуществим его на практике", - сказал он.

Он также добавил, что заседание контактной группы зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Это зависит от Путина. Другого выхода нет. Нужно объявить прекращение огня без предварительных условий. Невозможно разговаривать об экономическом регулировании или на другие темы, если украинская армия обороняется на своих позициях, а партизаны (это испанское слово употреблено в оригинале статьи. - ред.) намереваются атаковать ее регулярно, их полностью снабжает Россия - оружием, инструкторами, командирами и подразделениями российской армии, которые действуют на свой страх и риск", - сказал Порошенко, добавив, что "в Донецкой и Луганской областях происходит полномасштабный конфликт, в котором участвует самая мощная военная машина континента.

Речь не идет о гражданской войне, поскольку, если бы иностранные войска были выведены, за две недели на территории Украины был бы наведен порядок демократическим, а не военным путем, через расширение прав на самоуправление и широкую амнистию для тех, кто не совершил тяжких преступлений".

Порошенко отметил, что Украина сильно нуждается в оружии.

"Я президент мира, а не президент войны. Я сознаю, что военными методами эта проблема решена не будет. Верно, что мы сильно нуждаемся в оружии, но в оборонительном оружии, в средствах шифрованной связи для командования войсками, в беспилотниках, в средствах электронной войны, в радарах для установления источников атак", - заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что Украина уже получила первую партию вооружений "с ограниченным потенциалом" от США, Польши, Франции и других стран. "Сегодня мы не говорим о передаче смертоносных вооружений, хотя это тоже важно, - речь идет об оборонительных вооружениях", - отметил он.

"Мы не хотим присутствия оккупационных войск, а оснований для присутствия миротворцев нет, так как Украина сама может контролировать свои границы", - заявил Порошенко.

"Когда мы направили свои войска для их обороны, нас обстреляли из систем залпового огня. Так что это вопрос к России. Россия с той же ненавистью обстреливает машины ОБСЕ, ее беспилотники и основной лагерь, где размещены представители ОБСЕ и контрольного центра (представители армий России и Украины). Мир в восточной Украине зависит только от России", - настаивал украинский президент.

Порошенко полагает, что Россия "уже расплачивается за свою авантюру". "Но наша цель не наказать Россию, а гарантировать механизм выполнения обязательств, которые Москва взяла на себя. 200-300 миротворцев не в силах остановить самую мощную военную машину континента. Мы должны создать механизм, который включал бы в себя прекращение огня и применение технических методов контроля на границе, мы должны информировать о том, когда Россия стреляет. Нас спасет деятельность в транспарентной форме, единство и солидарность", - сказал Порошенко.

Отвечая на вопрос, предлагал ли Путин подойти к проблеме восточной Украины так, как он "урегулировал" конфликт в Чечне, купив лояльность и позволив элите той кавказской республики вести себя как заблагорассудится, Порошенко отметил: "Мы - не Чечня, и я не хочу решать проблему так, как в Чечне, где десятки тысяч человек погибли на войне, которая стала национальной катастрофой для целого народа.

Чтобы договориться в Украине, мы не нуждаемся в помощи Путина, но Путин может оказать нам большую помощь, если выведет отсюда свои войска и закроет границу. Кроме того, в Чечне генерал Дудаев и его люди имели свои собственные критерии; партизаны востока Украины не принимают решений самостоятельно, они - марионетки России", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко призвал НАТО предоставить Украине современное оружие для того, чтобы она могла противостоять российскому агрессору.