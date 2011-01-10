Украина и Польша упростили сотрудничество учреждений юстиции

Министерства юстиции Украины и Польши подписали ряд межведомственных соглашений, которые предусматривают упрощенный и ускоренный порядок взаимодействия в гражданских делах между компетентными учреждениями юстиции обоих государств.

Соглашения заключены с целью обеспечения эффективного функционирования судебных системы Украины и Польши, в том числе во время проведения турнира чемпионата Европы по футболу Евро-2012, сообщила пресс-служба Минюста Украины.

Подписание документов состоялось в рамках официального визита министра юстиции Украины Александра Лавриновича в Польшу.