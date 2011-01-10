Немцов подал жалобу в Европейский суд за 15 суток ареста

Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов подал в Европейский суд по правам человека жалобу на свой арест.



Это сделано в связи с тем, что московские суды не принимают апелляцию Немцова, ссылаясь на праздничные дни, сообщило Радио Свобода.



В Москве сегодня продолжились одиночные пикеты в поддержку оппозиционных политиков, арестованных после акции в защиту свободы собраний 31 декабря.



Борис Немцов, Константин Косякин и Эдуард Лимонов отбывают административные аресты по обвинению в неподчинении милиции. Срок ареста Косякина истекает сегодня вечером. Ранее вышли на свободу политики Кирилл Манулин и Илья Яшин.