Охранник убил губернатора Пенджаба за смягчение религиозных законов

Бывший охранник губернатора пакистанской провинции Пенджаб Салмана Тасира признался в убийстве губернатора.



Мумтаз Кадри предстал в понедельник перед судом в Равалпинди. Он заявил, что действовал в одиночку. Мотивом убийства он назвал ненависть к губернатору, который поддерживал смягчение закона об оскорблении ислама, сообщает Радио Свобода.



Накануне в городе Карачи, на юге Пакистана, прошел многотысячный митинг противников отмены смертной казни за «святотатство». Некоторые из его участников держали плакаты с надписями, восхваляющими Мумтаза Кадри как национального героя.