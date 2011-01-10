Госзаказ при поступлении в вузы сокращен почти вполовину - Брюховецкий

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины в 2011 г. на 42% сокращает госзаказ при поступлении в вузы на основе полного общего среднего образования по сравнению с 2010 г.

Об этом в радиоинтервью заявил почетный президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Вячеслав Брюховецкий, ссылаясь на постановление Министерства образования от 6 января 2011 г. № 1/9-3, передает РБК.

«То есть коммерциализируется образование. Делается это для всех одинаково, хотя университеты разные и конкурсы на поступление соответственно тоже», - заявил Брюховецкий.

«При этом, в постановлении говорится, что после окончания бакалаврской программы министерство устанавливает квоты: лишь 90% выпускников могут продолжить обучение, 10% априори считается, что они не способны получить полное высшее образование. Далее распределяется, что 60% должны идти на обучение на специалистов, а 30% - на магистров, а по Болонской декларации, которую в свое время подписал министр образования Украины, у нас не должно было готовиться специалистов, мы должны перейти на европейскую систему: бакалавр, магистр, доктор», - сказал почетный президент НаУКМА.

По мнению Брюховецкого, сейчас происходит попытка вернуть систему образования к советским стандартам. Это прописано в проекте закона об образовании, разработанном Дмитрием Табачником. Этот проект, по мнению Брюховецкого, полностью уничтожает независимость университетов.

«Методом давления является то, что нынешний министр сам определяет, какие сертификаты должен требовать университет от своих поступающих... Раньше это делали университеты, т.е. мы отходим назад, даже в советское время не было таких вещей. Все же университеты, профессора, а не министры определяют то важное для автономии университета - это учебный план, как учить студентов, почему их учить и что они должны знать», - заявил почетный президент НаУКМА.

Сейчас, по его словам, Министерство образования оказывает давление на Киево-Могилянскую академию, не позволяя осуществлять подготовку докторов философии и не утверждая устав и правила приема на следующий учебный год. Кроме того, МОН выступает против того, чтобы Киево-Могилянская академия требовала от поступающих сертификат по английскому языку на все специальности.

«Сегодня происходит отступление от Болонского процесса, к которому Украина присоединилась, когда нынешний министр Табачник был вице-премьером по гуманитарным вопросам. Болонский процесс предусматривает мобильность студентов и именно поэтому Киево-Могилянская академия почти 20 лет учила студентов английскому языку, и ни в кого не возникало никаких сомнений, что это нужно», - сказал Брюховецкий.