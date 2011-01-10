Япония и Южная Корея впервые в истории будут сотрудничать в военной сфере

Япония и Южная Корея работают над первым в истории стран соглашении о сотрудничестве в военной сфере.

ОБ этом сообщает РБК со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Согласно договору, подписание которого запланировано позднее в 2011 году, стороны обязуются обмениваться военной продукцией, а также некоторыми видами военных технологий во время военных учений и возможных операций.

Так, сегодня в Сеуле провели встречу министр обороны Южной Кореи Ким Ван Джин и его японский коллега Тошими Китадзава.

Главы договорились о «более тесном» сотрудничестве в военной сфере на фоне «серии провокаций» со стороны КНДР.