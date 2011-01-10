В России отставной полковник голодает 12 суток

В Саратове 12 суток продолжает голодовку полковник запаса Александр Глущенко - председатель президиума региональной организации Союза ветеранов контртеррористических операций, бывший первый замвоенного коменданта Чечни, передает Радио Свобода.

Голодовку он начал в канун Нового года. Все 12 суток он находится в палатке в пригородном лесу на Кумысной поляне в зоне отдыха жителей Саратова.

Протест полковника Глущенко связан с тем, что после 26 лет службы он был уволен из армии без предоставления жилья. Законность его требований подтверждена в судебном порядке, но исполнять решение суда власти не спешат.

В палатке у Александра Глущенко есть ноутбук и аккумулятор для подзарядки. О ходе голодовки он ежедневно сообщает в своем блоге.