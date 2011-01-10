По делу о взрыве памятника Сталину задержаны 15 человек

10 января 2011, 19:18

Количество задержанных и арестованных по делу о подрыве памятника Сталину в Запорожье членов Всеукраинской организации «Тризуб» им. С. Бандеры по состоянию на 18:00 10 января возросло до пятнадцати человек.

Об этом УНИАН сообщили в Центральном проводе ВО «Тризуб».

Как отметил представитель ВО «Тризуб», задержание и аресты членов организации, которые начались 8 января, продолжались на протяжении 9 января и сегодняшнего дня.

По его информации, задержание членов организации происходило не только в западных областях Украины, но и в Харькове и Запорожье. При этом, по его словам, к задержанным не допускают адвокатов, поэтому на данный момент тяжело установить, где именно находятся задержанные.

Сегодня в первой половине дня было обнародовано заявление Центрального провода ВО «Тризуб», в котором речь шла о том, что 8 января в Рогатинском районе Ивано-Франковской области был задержан руководитель Центрального провода ВО «Тризуб» им. С. Бандеры Андрей Стемпицкий, его сын Филипп, а также Роман Хмара. 9 января был задержан бывший руководитель Центрального провода Дмитрий Ярош, первый заместитель ВО «Тризуб» Андрей Тарасенко, председатель Украинского отделения Антиимперского фронта Ростислав Винар и председатель Днепропетровской областной организации «Тризуб» Сергей Борисенко. 10 января арестован председатель Тернопольской областной организации «Тризуб» им. С.Бандеры.

По словам авторов заявления, арестованным выдвигаются обвинения в терроризме в связи со взрывом в Запорожье. «Все обвинения, выдвинутые правоохранительными органами, считаем надуманными, сфабрикованными и заказными. Эти действия нынешней власти расцениваем как проявление политических репрессий и попытку подавления украинских патриотических сил», - говорится в заявлении Центрального провода ВО «Тризуб».

Напомним, в новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, вследствие чего был полностью разрушен памятник Сталину. Взрывом также выбило оконные стекла в здании обкома и немного повредило само здание.
Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года. Прокуратура Запорожской области квалифицировала подрыв памятника Сталину на территории Запорожского обкома КПУ как террористический акт и, забрав дело у милиции, передала его в СБУ.

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