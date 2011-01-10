Беларусская милиция предъявила обвинения 31участнику акций протеста

Беларусская милиция предъявила обвинения 31 участнику массовых беспорядков, произошедших в Минске после выборов Президента.

Об этом передает УНИАН со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.1,2 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь («массовые беспорядки»), следственным управлением предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома установлено свыше 120 человек, активно участвовавших в массовых беспорядках. В настоящий момент 31 из них предъявлено обвинение», - сказал Ластовский.

По его словам, причастность обвиняемых установлена с помощью многочисленных видеозаписей.