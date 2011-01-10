Кировоградские коммунисты требуют запретить Свободу

Кировоградский городской комитет Компартии Украины обратился к Президенту Виктору Януковичу с требованием запретить деятельность партий и организаций националистического направления, в том числе ВО «Свобода».

Как передает УНИАН, соответствующее заявление распространила пресс-служба областного комитета КПУ.

В частности, коммунисты Кировограда, участники Великой Отечественной войны в своем обращении выражают возмущение фактом подрыва памятника Сталину в Запорожье, а также отсутствием надлежащей реакции со стороны власти.

«Вседозволенность, как известно, порождает новые, более тяжелые преступления. Это варварское повреждение памятника В.И. Ленину в Киеве, издевательства над памятью воинов, павших в годы войны, осквернение мемориалов и обелисков в их честь в западных областях Украины, поджоги офисов Коммунистической партии в Полтаве, Львове, Запорожье», - заявляют коммунисты.

В обращении к Януковичу они отметили, что «голосовали за Вас на прошлых президентских выборах с надеждой, что Вы не допустите национал-экстремизма и фашизации Украины. Поэтому сегодня мы требуем от Президента Украины обеспечить всестороннее расследование правоохранительными органами Запорожья преступления и уголовного наказания виновных».