Запорожские свободовцы требовали отменить русский язык как региональный

В Запорожье представители ВО «Свобода» провели очередной пикет здания Запорожской облгосадминистрации, требуя отменить статус русского языка как регионального.

Как передает УНИАН, сегодня в акции приняли участие около 20 представителей «Свободы», которые с плакатом «Мовы народу боятся оккупанты» протестовали на площади перед зданием Запорожской ОГА около часа.

Напомним, после принятия 8 сентября 2010 года Запорожским облсоветом решения о предоставлении русскому языку статуса регионального запорожские «свободовцы» заявили, что будут ежемесячно 8 числа пикетировать Запорожскую ОГА, пока данное решение не будет отменено.

Как рассказал глава Запорожской областной общественной организации ВО «Свобода» Виталий Подлобников, «в данном случае дата проведения пикета была перенесена в связи с праздниками».