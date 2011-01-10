Лозинский заявляет, что у него и оружия-то не было (подробности из зала суда)

Бывший народный депутат Украины Виктор Лозинский отрицает факт применения оружия к жителю Голованевского района Кировоградской области Валерию Олийныку во время инцидента, который возник между ними 16 июня 2009 года, поскольку оружия при нем не было.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Днепровского районного суда Киева.

«Если бы в автомобиле было какое-то оружие, я бы его как-то использовал в соответствии с той ситуацией, что возникла», - сказал Лозинский.

В то же время на вопрос прокурора, каким же образом В.Олийныку было нанесено огнестрельное ранение, экс-депутат сказал, что ему самому было бы интересно узнать об этом у следствия.

При этом Лозинский заметил, что Олийнык сделал в его сторону два выстрела. И во время борьбы ему удалось выбить у Олийныка пистолет, впрочем, последний нанес ему несколько ударов ножом, который держал в другой руке.

Также экс-депутат отверг обвинение в том, что он завладел автомобилем марки ВАЗ-2101, который принадлежал местному жителю Виктору Лабчинскому, а затем сжег это транспортное средство.

В подтверждение своих слов Лозинский зачитал судебное решение от 24 сентября прошлого года, которым за совершение указанного преступления были приговорены к 5 годам заключения двое граждан.

В свою очередь, бывший прокурор Голованевского района Евгений Горбенко заявил суду, что он отказывается давать объяснения по поводу события, которое произошло между Лозинским и Олийныком. «На это время я не могу давать показания относительно обстоятельств события из-за стресса после того, как меня задержали», - сказал Горбенко. Вместе с тем, давая объяснение суду, он отметил, что не считает себя виновным в том, что ему инкриминирует прокуратура.

При этом Горбенко обратил внимание суда на то, что он не имел ни возможности, ни права организовывать какие-либо действия как представитель правоохранительного органа после того, как конфликт между Лозинским и Олийныком был исчерпан, поскольку на момент инцидента находился на месте события уже в нерабочее время, без форменной одежды. «Я не был тогда ни представителем власти, ни должностным лицом, а обычным гражданином», - отметил Горбенко.

Учитывая то, что он отказался сегодня давать объяснения по поводу указанных действий, суд был вынужден зачитать его показания, предоставленные еще на досудебном следствии.

В частности, во время одного из допросов Горбенко заявлял, что ни у Лозинского, ни у него, ни у бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского при себе не было оружия. Во время встречи с Олийныком одежда последнего имела грязный вид и была в крови. Также Горбенко заявлял, что Олийнык во время встречи с Лозинским осуществил в его сторону, по меньшей мере, один выстрел. Вместе с тем, во время другого допроса Горбенко заявил, что в автомобиле, которым управлял Лозинский, было ружье. Оно находилось на заднем сидении, и его приклад упирался в коробку передач автомобиля. Кроме того, экс-прокурор ранее отмечал, что Олийнык никаких выстрелов не производил, хотя пистолет и нож действительно держал в руках.

Согласно этим показаниям Горбенко, после того, как Лозинский выбил один пистолет из рук В.Олийныка, последний начал убегать, но экс-депутат, увидев у него в руках второй пистолет, сел за руль автомобиля, догнал его возле леса и приблизительно с 10-15 метров осуществил в сторону Олийныка два выстрела, причем один из них попал в землю, а другой - в ногу Олийныка.

Также Горбенко подтвердил, что еще до развязки конфликта Лозинский, увидев оружие в руках неизвестного человека, звонил по телефону в райотдел с просьбой прислать наряд милиции. Такие же действия сделал позже и Ковальский, который спустя некоторое время подошел к месту события.

Теперь в судебном заседании объявлен перерыв до 11.00 11 января. Таким образом, завтра суд продолжит заслушивать объяснения подсудимых.

Напомним, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Лозинским, районным прокурором Горбенко и начальником райотдела милиции Ковальским погиб местный житель Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особой муки, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо выполненное по заказу, либо привело к смерти пострадавшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила Лозинского депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. Лозинский был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал Лозинскому меру пресечения в виде ареста.

14 декабря Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела.