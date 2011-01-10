Финны изготовили для Путина персональную «скорую» помощь

Финская компания Profile Vehicles Oy изготовила «скорую» помощь для премьер-министра России Владимира Путина.

Как сообщает финский телеканал MTV3, автомобиль изготовлен по «личным меркам» главы российского правительства. О каких именно мерках идет речь, не уточняется, передает «Зеркало недели».

Компания производит кареты скорой помощи с семидесятых годов прошлого века. В сюжете отмечается, что сотрудничество началось с договора о поставке машин скорой помощи для Кремлевской больницы. Автомобили оснащены современным оборудованием.