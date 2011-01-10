Лавринович не видит политического преследования в деле Тимошенко

Министр юстиции Украины Александр Лавринович не видит в возбуждении уголовного дела против лидера самой популярной оппозиционной партии, экс-премьер-министра Юлии Тимошенко преследования оппозиции.

Как передает УНИАН, об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в Варшаве, где находится с официальным визитом.

«Нужно помнить, что тот, кто совершает незаконные действия, позже столкнется с соответствующими последствиями. Это касается не только чиновников из прежней власти, но и нынешних высокопоставленных должностных лиц», - отметил Лавринович.

По его словам, Тимошенко «фигурирует в ряде незакрытых уголовных дел еще с 1999 года, в том числе возбужденных в европейских странах и США».

Министр отметил, что за последние девять месяцев после смены власти в Украине уголовные дела возбуждались не только против чиновников предыдущей власти, но также нынешней, в частности, задержан бывший заместитель министра экологии.

Лавринович выразил мнение, что судебный процесс против Тимошенко будет «исключительно публичным и открытым», отметив, что уголовное дело против нее касается нарушений в сфере использования бюджетных средств.

«Если говорить об оппозиции в целом, то трудно сказать, что сегодня в Украине она не может откровенно выражать свои мнения в СМИ. Возьмите любые газеты, посмотрите телеканалы - и вы получите четкий ответ на этот вопрос», - отметил министр.