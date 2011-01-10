Страсбургский суд прекратил производство по половине дел против Грузии

Страсбургский суд прекратил производство почти по половине дел против Грузии, связанных с августовским конфликтом 2008 года, сообщает Би-би-си.

Как отмечается в коммюнике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в общей сложности против Грузии было подано более 3,3 тысяч исков в связи с войной в Южной Осетии в августе 2008 года.

ЕСПЧ отказался рассматривать 1549 исков из-за того, что некоторые истцы не смогли предоставить дополнительную информацию по просьбе суда, сообщили в пресс-службе Страсбургского суда.

Депутат Госдумы России Сергей Марков в интервью Интерфаксу назвал решение ЕСПЧ «антироссийским» и заявил, что оно ведет к подрыву авторитета этой судебной инстанции.

«ЕСПЧ дает повод Москве для жестких ответных заявлений, и если таковые последуют, то это будет обоснованно», - заявил Марков.

С критикой этого решения выступил также уполномоченный по правам человека в Южной Осетии Давид Санакоев. В интервью Интерфаксу он назвал отказ ЕСПЧ рассматривать жалобы граждан на действия Грузии несправедливым.