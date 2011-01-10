Чиновник ФИФА уволился из-за коррупции

Член комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА), немецкий адвокат Гюнтер Херш, подал в отставку, мотивируя ее тем, что его коллеги не проявили должного энтузиазма в борьбе с коррупцией в организации.

Обвинения в коррупции в адрес ФИФА появлялись и раньше, но во время выбора стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 они начали звучать все чаще. В частности, британские СМИ поставили под вопрос «чистоплотность» некоторых участников голосования, чем вызвали гнев президента организации Зеппа Блаттера, передает Би-би-си.

«События последних недель лишь усилили мои впечатления о том, что ответственные люди в ФИФА не желают принимать активного участия в искоренении коррупции в организации и наказании нарушителей», - гласит заявление Херша.

Корреспонденты Би-би-си в понедельник попытались получить официальный комментарий от Херша, однако адвокат заявил, что «не может и не станет» ничего говорить о деятельности комитета.