Эстония готова помочь Украине с законодательством

Эстония готова уже в ближайшее время начать консультации с украинскими экспертами по предоставлению Украине консультативной и технической помощи в совершенствовании налогового законодательства на основе критериев Европейского Союза (ЕС), а также поделиться опытом регионального развития и внедрения электронного управления.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи чрезвычайного и полномочного посла Украины в Эстонской Республике Виктора Крыжановского с генеральным директором Департамента экономического сотрудничества МИД Эстонии Андре Пунгом, сообщает РБК со ссылкой на информацию МИД Украины.

Ожидается, что серия таких консультаций состоится в первой половине 2011 г. в Таллинне и Киеве.

Также в ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества Эстонии и Украины в 2011 г. в экономической сфере, сосредотачиваясь, в частности, на выполнении договоренностей, достигнутых странами в конце прошлого года, а также проведении в первой половине 2011 г. второго заседания украинско-эстонской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.