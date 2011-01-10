Соратники Луценко расскажут иностранным дипломатам все об украинской власти

Политическая партия «Народная самооборона» проведет брифинг для глав и политических советников дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, 12 января, как было предварительно заявлено.

Как сообщает «Народная самооборона», во время брифинга будут предоставлены факты политических преследований властью оппонентов, политическая оценка таких действий власти и возможный сценарий последствий политического противостояния.

В силу определенных обстоятельств, которые не зависят от «НС», изменен адрес проведения мероприятия. Так, 10 января партии были отказаны в помещении в гостинице «Киев», позже – в Верховной Раде Украины и еще нескольких конференц-залах киевских отелей по надуманным причинам.

После длительных переговоров было принято решение о проведении брифинга в офисе «Народной самообороны» по адресу: бул. Л.Украинки, 10А.

В брифинге будут принимать участие народные депутаты Украины от оппозиционных фракций и адвокат Луценко Игорь Фомин.