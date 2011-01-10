Евродепутаты обсудили приговор Ходорковскому

Подкомитет Европейского парламента по правам человека обсудил в понедельник приговор, вынесенный в конце минувшего года в Москве бывшим руководителям компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.

Как сообщает Радио Свобода, выступившие в дискуссии европейские парламентарии, в частности, вновь напомнили, что ЕС ожидает от России соблюдения ее международных обязательств в области верховенства права.



Выводы подкомитета по правам человека могут лечь в основу резолюции предстоящей пленарной сессии Европарламента. Дебаты, в которых, помимо депутатов, участвовали представители правозащитных организаций, эксперты в области права и финансов, отразили неприятие европейской общественностью правовой ситуации в России. Председатель подкомитета, парламентарий от Финляндии Хейди Хаутала указала на то, что суд автоматически выполнил требования обвинения.



- Европейский союз очень открыто поддержал белорусскую оппозицию. Разве мы не можем так же открыто поддержать демократическую оппозицию в России? Мы не должны допускать двойных стандартов, - заявила евродепутат Хаутала.



Выступавшие отмечали, что приговор и ход процесса резко противоречат заявлениям на самом высоком уровне российского руководства о соблюдении прав человека в России.