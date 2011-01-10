Юрию Луценко запрещают в СИЗО читать Солженицына

Жена Юрия Луценко Ирина заявила, что правоохранители запретили ей передать мужу в следственный изолятор произведения российского писателя Александра Солженицына.

В интервью газете «Високий Замок» она рассказала о том, что с 27 декабря муж смог получить от нее лишь одну передачу.

«Взяли два свитера, постельное белье, газеты, мандарины, его любимые конфеты «Белочка». Книги, которые просил муж, в частности произведения Солженицына, вернули», - сказала она.

По ее словам, отказ был мотивирован тем, что можно передавать только юридическую и религиозную литературу.