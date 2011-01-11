Соратники Тягнибока жалуются на милицейский произвол

Юрий Гудименко был задержан 10 января вечером, когда выходил из дома чтобы попасть на пикет Запорожской ОГА. Кроме того, пытались задержать еще одного заместителя руководителя Запорожской «Свободы» Артема Матвиенко. Об этом сообщил председатель Запорожской облорганизации ВО «Свобода» Виталий Подлобников.

«Юрий Гудименко был задержан сегодня вечером, когда вышел из дома чтобы попасть на пикет Запорожской ОГА. Сотрудники милиции не предъявили повестку, не объяснили причину задержания и даже не дали позвонить домой, предупредить родных. Мы о событиях узнали случайно и расцениваем это как продолжение милицейского своеволия и репрессий», - сказал председатель Запорожской облорганизации ВО «Свобода», сообщает Сегодня.

Подлобников также отметил, что в это же время милиционеры также пытались задержать заместителя руководителя облорганизации ВО «Свобода» Матвиенко у него дома, но он отказался пройти с сотрудниками милиции, которые не предъявили никаких документов, объясняющих попытку задержания. После этого у его дома был установлен пост сотрудников милиции.

Сейчас руководство Запорожской «Свободы» пытается установить, как кто и по каким причинам задержан Гудименко и готовит обращение в прокуратуру «о незаконном задержании и противоправных действиях сотрудников милиции».