Жена Луценко написала письмо Ющенко

Жена экс-главы МВД Юрия Луценко Ирина написала и отправила письмо третьему президенту Украины Виктору Ющенко, в котором обвинила его во лжи, предательстве и трусости.

Свое письмо Ирина Луценко оформила как саркастическое поздравление с Новым годом. «Хочу, чтобы вы знали: эти праздники вы встретите в семье, и эта семья будет единственной, которая вас любит. Остальные семьи страны, которые стояли за вас на Майдане и которые дали вам власть в 2004 году, будут проклинать вас. А моя семья - в первую очередь. Как крупнейшего лжеца, предателя и труса. Как величайшую ошибку украинского народа», - написала супруга экс-министра, сообщает Сегодня.

«Так как вы предали не только моего мужа, но и весь народ. Я желаю прожить вам весь следующий год с этими мыслями», - указала в своем письме Луценко.

По словам жены Луценко, Ющенко на письмо не отвечал.

Напомним, 27 декабря Печерский районный суд Киева арестовал бывшего министра внутренних дел, лидера общественного движения «Народная cамооборона» Юрия Луценко на срок до 27 февраля.