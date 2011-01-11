Колесниченко рассказал о результатах «насильственной украинизации»

По мнению народного депутата, заместителя председателя парламентской фракции Партии регионов Вадима Колесниченко, пятилетняя «насильственная украинизация» показала нежелание украинского общества отказаться от использования в быту русского языка.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, Колесниченко отметил, что статистика запросов на сайте «Википидея» свидетельствует о широком использовании русского языка среди украинцев на бытовом уровне. «И сегодня, когда ультранационалисты пытаются продолжить свою политику по дискредитации законного права каждого гражданина Украины на использование русского языка, только Интернет остается единственной свободной средой коммуникации для представителей русскоязычного населения нашей страны, которая тотально не подвержена искоренению всего «инакомыслящего», «ненационалистического», - заявил народный депутат.

«Популярность русского языка подтверждена объективными международными статистическими данными (кстати, фактически полностью совпадающими с результатами социологических исследований в Украине), свидетельствующими не просто о распространенности русского языка среди населения Украины, а и о его ежедневном пользовании молодежью», - подчеркнул Колесниченко, ссылаясь на данные, обнародованные «Википедией».

По его мнению, около 70% граждан нашей страны ежедневно используют русский язык как средство коммуникации. «Для большинства из них он является родным. И, к сожалению, государство пока не обеспечивает неотъемлемое право своих граждан на использование родного русского языка во всех сферах общественной жизни. Но оно обязано это сделать» - заявил Колесниченко.

Также он выразил уверенность в том, что от «русофобской политики" предыдущей власти пострадал не только русский язык, но и другие национальные языки Украины. «Наблюдается критичное снижение грамотности. Характерно, что даже количество просмотренных пользователями из Украины англоязычных странниц «Википедии»упало почти на 25%», - резюмировал Колесниченко.