Литвин: Решение КС никто не может отменить

Председатель Верховной Рады Украины уверен, что отмена Конституционной реформы 2004 года прошла незаметно для общества. Об этом Литвин сказал в интервью 5 каналу.

«Это событие прошло незамеченным для общества. Общество и не вникало в эту тему, учитывая то, что эти изменения, в соответствие с решением Конституционного Суда, задевали принцип распределения власти и изменение соотношения полномочий между институтами и ветвями власти», - подчеркнул спикер.

Литвин считает, что это решение было принято без вмешательства парламента, потому что Верховная Рада сама наделила Конституционный Суд такими полномочиями.

«А относительно того, обошли или объехали Верховную Раду Украины? Я думаю, этот вопрос является продуктивным, учитывая то, что Верховная Рада приняла такой закон, относительно Конституционного Суда, решение которого не может обжаловать даже Бог, не может его никто отменить. Его нужно выполнять», - подчеркнул глава парламента.