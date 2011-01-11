В Минске предъявили обвинения участникам акций протеста

В Минске предъявлены обвинения 31-у участнику акций протеста 19-20 декабря - во время и на следующий день после выборов президента Белоруссии. Об этом сообщило минское ГУВД.

По делу о массовых беспорядках проходят также четверо бывших кандидатов в президенты - Андрей Санников, Владимир Некляев, Николай Статкевич и Алесь Михалевич. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит до 15 лет лишения свободы.

Дочь Владимира Некляева сообщила нашей радиостанции, что отправилась в поездку по Европе, чтобы добиться поддержки для белорусских оппозиционеров, которые подвергаются преследованиям, сообщает Радио свобода.

Европейский парламент назначил на 12 января чрезвычайную сессию для обсуждения ситуации в Белоруссии.